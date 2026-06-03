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ПОЛІТИКА

В Албанії спалахнули протести проти курорту зятя Трампа

03 червня 2026, 17:07
В Албанії спалахнули протести проти курорту зятя Трампа
Фото: Google
Прем'єр Рама пообіцяв не зупиняти будівництво, попри екологічні застереження.

Тисячі албанців у вівторок ввечері вийшли на вулиці Тирани з протестом проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє Reuters.

Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується інвестиційною фірмою Кушнера Affinity Partners на острові біля берегів Албанії та на незабудованій ділянці поблизу заповідної території Вйоса-Нарта – водно-болотного угіддя, де мешкають фламінго, тюлені та гніздяться морські черепахи. Екологи застерігають, що проєкт зачепить кілька сотень гектарів незайманих пляжів.

Протестувальники зібралися біля офісу прем'єр-міністра Еді Рами з надувними фламінго та плакатами "Нація не продається" і "Я не хочу, щоб Албанія була схожою на Дубай". "Ми хочемо, щоб усі будівельні роботи були зупинені, а важка техніка вивезена з природоохоронної зони",  – заявив еколог Джоні Ворпсі з організації PPNEA-BirdLife Albania.

Однак прем'єр Рама став на захист проєкту. "Немає абсолютно жодних шансів, що інвестиції зупиняться, доки я тут", –  заявив він Reuters, закликавши не створювати Албанії репутацію країни, де інвесторів зустрічають вороже.

Протести розпочалися після того, як забудовники звели огорожі з колючого дроту на майданчику в Звернеці поблизу Вльори. Кушнер оголосив про плани будівництва ще у 2024 році – в рамках ширшої інвестиційної програми, яка також передбачала проєкт у Белграді. Від сербського проєкту він відмовився минулого року після масових вуличних протестів.

АлбаніяпротестиДжаред Кушнер

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