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ПОЛІТИКА

У Стамбулі тисячі людей вийшли на протест проти саміту НАТО в Анкарі

08 липня 2026, 08:42
У Стамбулі тисячі людей вийшли на протест проти саміту НАТО в Анкарі
Фото: EPA
Під час ходи учасники скандували антиамериканські гасла.

У Стамбулі тисячі людей вийшли на протест проти саміту НАТО в Анкарі.

Про це повідомляє AP.

До акції у центрі міста приєдналися представники лівих рухів, пропалестинських організацій та курдських політичних сил. Колона протестувальників пройшла центральними вулицями міста, під час ходи учасники скандували антиамериканські гасла, зокрема: "Вбивці, США, забирайтеся з нашої країни".

Один з учасників мітингу, 21-річний Алі Гюльтекін, пояснив, що демонстранти виступають проти проведення саміту НАТО на турецькій землі. "Ми тут, щоб висловити протест проти проведення в Анкарі – за мільйони доларів – саміту НАТО, організації, яку ми вважаємо машиною для масових вбивств, створеною для збереження глобальної гегемонії", – сказав він.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Анкари, де розпочався саміт лідерів країн НАТО.

Володимир Зеленський повідомив, що однією з ключових тем його переговорів із президентом США на саміті в Туреччині стане посилення української протиповітряної оборони. За словами глави держави, у центрі обговорення будуть постачання зенітно-ракетних комплексів Patriot, які необхідні Україні для захисту від російських балістичних ракет.

СШАТуреччинаНАТОпротестиАнкара

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