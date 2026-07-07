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Зеленський: Patriot стануть головною темою переговорів із Трампом

07 липня 2026, 17:12
Зеленський: Patriot стануть головною темою переговорів із Трампом
Фото з сайту Президента України
Глава держави наголосив на важливості отримання Україною більшої кількості цих систем.

Ключовою темою переговорів президентів України та США на саміті у Туреччині стануть зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це заявив президент Зеленський, повідомляє Sky News.

Глава держави наголосив на важливості отримання Україною більшої кількості цих систем під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. "Це найважливіше питання, яке ми обговоримо. Для нас це нагальне питання", – сказав Зеленський, додавши, що важливо знайти спосіб якомога швидше отримати якомога більше ракет для систем Patriot.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Туск підтвердив, що Варшава передала Україні ракети для ЗРК Patriot. Водночас сьогодні Нідерланди заявили, що вичерпали можливості для подальшої прямої військової підтримки України. Міністерка оборони країни, відповідаючи на запитання щодо ракет для Patriot, зазначила, що Амстердам вже "досяг межі своїх можливостей".

Володимир ЗеленськийДональд ТрампPatriot

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