П'ять країн ЄС пропонують тимчасово обмежити право голосу нових членів у ключових питаннях

Ініціативу просувають Німеччина, Франція та Бенілюкс на тлі досвіду з угорським вето.

Новим членам ЄС можуть тимчасово обмежити право голосу в окремих питаннях. Таку ідею просувають п'ять країн блоку.

Про це повідомляє Reuters.

Ініціативу підготували Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург. Країни пропонують запровадити додаткові запобіжники для майбутніх членів ЄС, зокрема новий механізм моніторингу, посилений контроль за демократичними стандартами та можливість тимчасового обмеження права голосу нових членів у питаннях, де рішення ухвалюються одностайно. Йдеться насамперед про розширення ЄС, зовнішню політику та бюджет блоку.

Ідея виникла на тлі суперечок навколо угорщини, яку в ЄС неодноразово критикували через відступ від демократичних принципів. Уряд Орбана неодноразово блокував рішення ЄС, зокрема щодо допомоги Україні.

Обговорення відбувається в момент, коли кілька країн-кандидатів, зокрема Україна, Молдова, Албанія та Чорногорія, прагнуть пришвидшити переговори про вступ. Минулого тижня Кіпр повідомив про початок підготовки до відкриття першого кластера переговорів з Україною та Молдовою.

Прем'єрка Естонії Крістен Міхал наголосила, що всі шість кластерів для вступу України мають бути відкриті без зволікання.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував "асоційоване членство" для України як проміжний етап на шляху до повноправного вступу.

Зеленський своєю чергою вже відкинув ідею "асоційованого членства", заявивши, що Україна має отримати "повноцінне і рівноправне" членство в ЄС.