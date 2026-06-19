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У Франції закидали "коктейлями Молотова" завод, на якому виробляють дрони для України

19 червня 2026, 08:07
У Франції закидали
Фото: Le Parisien
Слідство підозрює, що за цим стоїть росія.
У Франції на початку червня невідомі закидали "коктейлями Молотова" будівлю компанії Delair, яка виробляє техніку, зокрема, безпілотники для України. 
 
Про це пише Le Parisien із посиланням на джерела.
 
Зазначається, що на початку червня невідомі закидали будівлю підприємства "коктейлями Молотова", однак пляшки із запальною сумішшю не спалахнули.
 
Через три дні поблизу заводу затримали 48-річного громадянина білорусі, який знімав випробування прототипу безпілотника. Його взяли під варту.
 
Французьке головне управління внутрішньої безпеки підозрює, що за цими операціями стоїть іноземна країна – ймовірно, росія. За даними видання, слідчі встановили, що затриманий надіслав відео своєму контакту в росії.
 
Le Parisien пише, що компанія Delair є провідним виробником французької індустрії безпілотників. Компанія спеціалізується і на військових, і на цивільних дронах. Delair стала ключовим постачальником для України з початку повномасштабного вторгнення рф.

 

Франціяросія окупантивійна в Україні

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