У Франції затримали білоруса за підозрою у шпигунстві на росію

Чоловіка підозрюють у зборі інформації про французького виробника дронів, який постачає продукцію армії Франції та Україні.

У Франції правоохоронці затримали 48-річного уродженця білорусі, якого підозрюють у зборі розвідувальної інформації для росії про французького виробника безпілотників, що постачає свою продукцію як французькій армії, так і Україні.

Про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на прокуратуру Парижа.

За даними слідства, чоловіка затримали ще 3 червня під час зйомки прототипу одного з безпілотників на території підприємства. 19 червня прокуратура Парижа повідомила про його взяття під варту.

У прокуратурі зазначили, що розслідування, проведене Генеральним управлінням внутрішньої безпеки Франції, встановило, що підозрюваний міг передати відзняті матеріали своєму контакту в рф.

Слідчі вважають, що зібрана інформація могла становити інтерес для російських спецслужб, зважаючи на те, що компанія-виробник співпрацює як із французькими військовими, так і з Україною.

Нагадаємо, раніше українця у Німеччині заарештували за шпигунство на користь рф.