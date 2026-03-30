Українця у Німеччині заарештували за шпигунство на користь рф

30 березня 2026, 19:44
Фото: з вільного доступу
Чоловіка затримали у місті Гаген та тримають під вартою.

У Німеччині затримали громадянина України, якого підозрюють у зборі розвідданих про військовослужбовця ЗСУ на користь російської розвідки.

Про це оголосила Федеральна прокуратура Німеччини.  

Віталія М. заарештували 27 березня в місті Гаген. Наступного дня його доставили до Федерального суду, який видав ордер на утримання під вартою.

За даними прокуратури, обвинувачений щонайменше з листопада 2025 року збирав інформацію про чоловіка, який проживає у Німеччині та брав участь у бойових операціях ЗСУ. Стеження, ймовірно, планувалося для підготовки подальших розвідувальних операцій проти військового на території Німеччини.

Розслідування веде поліція Гагена. Попередній тиждень у Німеччині також відзначився затриманням двох осіб, які могли збирати дані про німецького постачальника дронів для України на замовлення росії.

 
Останні матеріали

Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
