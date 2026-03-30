Українця у Німеччині заарештували за шпигунство на користь рф

Чоловіка затримали у місті Гаген та тримають під вартою.

У Німеччині затримали громадянина України, якого підозрюють у зборі розвідданих про військовослужбовця ЗСУ на користь російської розвідки.

Про це оголосила Федеральна прокуратура Німеччини.

Віталія М. заарештували 27 березня в місті Гаген. Наступного дня його доставили до Федерального суду, який видав ордер на утримання під вартою.

За даними прокуратури, обвинувачений щонайменше з листопада 2025 року збирав інформацію про чоловіка, який проживає у Німеччині та брав участь у бойових операціях ЗСУ. Стеження, ймовірно, планувалося для підготовки подальших розвідувальних операцій проти військового на території Німеччини.

Розслідування веде поліція Гагена. Попередній тиждень у Німеччині також відзначився затриманням двох осіб, які могли збирати дані про німецького постачальника дронів для України на замовлення росії.