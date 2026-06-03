У Німеччині прогнозують початок діалогу між Європою та росією

На думку посадовця, переговори розпочнуться за кілька місяців.

Вікно для діалогу між росією та Європою щодо України "повільно відкривається". Ймовірно, переговори розпочнуться за кілька місяців.

Про це пише Reuters з посиланням на анонімного німецького чиновника.

"Посадовець, який попросив не називати його імені, сказав, що вкрай важливо встановити ефективний формат для діалогу, який європейці сприйматимуть як легітимний", – йдеться у повідомленні.

Поки незрозуміло, хто очолить такі переговори. За слвоами чиновниака, є вагомі ознаки того, що група E3 (Німеччина, Франція та Велика Британія) продовжуватиме відігравати важливу роль у цьому питанні.

За словами посадовця, бойові дії свідчать про те, що, ймовірно, знадобляться місяці, а не тижні, щоб досягти точки, коли переговори можуть розпочатися. Ключовим є забезпечення їх проведення за повної згоди з Києвом, додав він. Також необхідна координація зі Сполученими Штатами.