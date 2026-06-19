У Польщі заявили про можливі ризики для аграріїв через Україну в ЄС

Навроцький вважає, що членство України в Євросоюзі може створити виклики для польського сільського господарства.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вступ України до Європейського Союзу може становити загрозу для польського аграрного сектору.

Про це повідомили в канцелярії президента Польщі у соцмережі X (Twitter).

Під час виступу перед аграріями на заході AgroLiga 2025 він наголосив, що враховує прагнення України до євроінтеграції, однак пріоритетом для нього залишаються інтереси польських фермерів.

"Я також визнаю, що вступ України до Європейського Союзу становить загрозу для польського сільського господарства. Я президент Польщі і, розуміючи прагнення України, завжди підтримуватиму добрі умови для польських фермерів і польської сільськогосподарської продукції, зокрема в контексті "зеленого курсу" та рішень ЄС", – заявив Навроцький.

Його слова пролунали на тлі напруження у відносинах між Україною та Польщею, яке посилилося після рішень, пов’язаних із найменуванням українського підрозділу.

Раніше представники польських правих сил також закликали до обережності щодо вступу України до ЄС, аргументуючи це потенційним впливом на внутрішній ринок агропродукції.