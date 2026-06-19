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Пєсков заявив про готовність росії до діалогу з ЄС

19 червня 2026, 15:43
Пєсков заявив про готовність росії до діалогу з ЄС
Фото: РБК
У кремлі не заперечують контакти з Європою, але критикують підхід з позиції сили.

Речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що росія визнає необхідність контактів із Європейським Союзом для обговорення складних міжнародних питань. 

Про це він сказав у коментарі російським пропагандистським ЗМІ. 

За його словами, логіка здорового глузду нібито передбачає відновлення діалогу для вирішення питань, що стоять на порядку денному.

Водночас Пєсков розкритикував підхід європейських країн, які, на його думку, помилково вважають, що можуть вести переговори з рф з позиції сили. 

Він заявив, що такі оцінки є помилковими та не приведуть до результату.

"Це найбільша помилка, чи випливає вона з некомпетентності, дезінформації або дурості – точно не знаємо, але це факт", – сказав він.

Представник кремля також зазначив, що європейським політикам варто реалістично оцінити ситуацію, зокрема у контексті війни в Україні.

Водночас він додав, що росія готова до діалогу з тими силами в ЄС, які, на його думку, не висуватимуть ультиматумів, а будуть налаштовані на справжні переговори.

Зазначимо, що ЄС уперше продовжив санкції проти рф одразу на рік.

 
РосіявійнаЄвросоюз

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