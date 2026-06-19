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ЄС уперше продовжив санкції проти рф одразу на рік

19 червня 2026, 08:33
ЄС уперше продовжив санкції проти рф одразу на рік
Фото: з відкритих джерел
Деталі 21-го пакета санкцій поки не оприлюднені.

Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі вперше ухвалили рішення продовжити санкції проти росії не на шість місяців, як це було раніше, а одразу на рік.

Про це повідомляє Deutsche Welle.
 
Таке рішення стало можливим після зміни влади в Угорщині. Якщо колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан регулярно блокував подібні ініціативи, то новий глава угорського уряду Петер Мадяр, який обійняв посаду в травні, підтримав річне продовження санкцій.
 
Крім того, всі 27 держав ЄС уперше з грудня 2024 року одноголосно підтримали декларацію щодо війни росії проти України. У документі зазначається, що Євросоюз має намір посилювати тиск на москву та й надалі послаблювати російську військову економіку, аби змусити Кремль до змістовних мирних переговорів.
 
Водночас деталі 21-го пакета санкцій поки не оприлюднені. За даними ЗМІ, до нього можуть увійти обмеження на в'їзд до ЄС для російських військових, які брали участь у війні проти України, а також санкції проти глави РПЦ патріарха Кирила. Очікується, що Рада ЄС офіційно схвалить новий пакет санкцій найближчими тижнями.
війна в Україніросія окупантисанкціі проти росії

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