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Сенат США підтримав збільшення допомоги Україні

11 червня 2026, 21:39
Сенат США підтримав збільшення допомоги Україні
Фото: Укрінформ
Документ також передбачає надання Києву розвідувальної підтримки.

Комітет Сенату США зі збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні та збільшення фінансування до 750 млн доларів у межах нового оборонного законопроєкту NDAA. Документ також передбачає надання Києву розвідувальної підтримки та забороняє визнавати російський суверенітет над окупованими українськими територіями.

Про це повідомили Reuters.

Ініціатива стала черговим кроком Конгресу на підтримку України після того, як у Палаті представників відкрили шлях до розгляду пакета допомоги на 9 млрд доларів. У Сенаті наголошують, що кошти підуть, зокрема, на виробництво озброєння для української армії в межах Ініціативи сприяння безпеці України.

Крім підтримки Києва, сенатська версія NDAA передбачає масштабні витрати на оборону США в обсязі 1,15 трлн доларів, закупівлю нових винищувачів F-15EX і F-35, а також реалізацію ініціативи щодо перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни.

Втім, законопроєкт ще не набув чинності. Його мають схвалити обидві палати Конгресу, після чого узгоджений документ надійде на підпис президенту США Дональду Трампу, який зможе підписати його або накласти вето.

Сенат СШАдопомога Українірозвіддані

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