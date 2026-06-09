У Німеччині зафіксували рекордну кількість політично вмотивованих злочинів

Більшість скоєна правоекстремістами, але різко зросла частка лівого екстремізму, одразу на 43%.

У Німеччині зафіксували рекордну кількість злочинів з політичними мотивами за минулий рік. Відповідну статистику опублікували Федеральне міністерство внутрішніх справ та Офіс федеральної кримінальної поліції.

Про це повідомляє Tagesschau.

Загалом у 2025 році зареєстровано 85 837 злочинів з політичними мотивами, що на майже 2% більше, ніж у 2024 році. Кількість злочинів із застосуванням сили зросла на 1,2% і сягнула 4 156 випадків. Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт зазначив, що йдеться про напади, злісний опір поліції, сутички на демонстраціях та підпали.

У більшості випадків правопорушення скоєні правоекстремістами. Водночас різко зросла частка злочинів лівих екстремістів, одразу на 43%. Кількість релігійно вмотивованих злочинів зросла на 5,7% і становила 1 983 випадки, тоді як злочини, вмотивовані "іноземною ідеологією", навпаки, скоротилися до 6 886 випадків.