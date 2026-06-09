Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Світові витрати на ядерну зброю зросли до рекордних $119 млрд – Reuters

09 червня 2026, 17:31
Світові витрати на ядерну зброю зросли до рекордних $119 млрд – Reuters
Фото: з вільного доступу
США витратили більше, ніж усі інші країни разом узяті, SIPRI попереджає про початок нових перегонів озброєнь.

Витрати дев'яти ядерних держав на ядерну зброю у 2025 році зросли майже на п'яту частину, до $119 млрд.

Про це йдеться у звіті Міжнародної кампанії за відмову від ядерної зброї, опублікованому у вівторок, пише Reuters.

США витратили $69,2 млрд, що більше, ніж усі інші ядерні держави разом узяті, та на $12,4 млрд більше, ніж у 2024 році. Після США йде Китай із $13,5 млрд, далі Велика Британія з $12,6 млрд та росія з $9,5 млрд. За останні п'ять років дев'ять ядерних держав сукупно витратили на арсенали понад $470 млрд, а витрати США лише за десятиліття з 2025 по 2034 рік прогнозуються на рівні близько трильйона доларів.

"Насуваються нові перегони ядерних озброєнь", – застерігають дослідники. Стокгольмський інститут досліджень проблем миру також попередив, що ядерні держави відкидають на другий план зобов'язання щодо роззброєння на користь модернізації арсеналів. За оцінками SIPRI, загальна кількість боєголовок зменшується, однак кількість тих, що доступні для потенційного використання, зросла до 9 745. На США та росію припадає близько 83% світових запасів, Китай розширює арсенал швидше за будь-яку іншу країну.

"Замість того, щоб забезпечувати допомогу чи медичне обслуговування своїм громадянам, держави інвестують в арсенал, який самі знають, що не можуть застосувати без вчинення воєнного злочину", – зазначила співавторка звіту ICAN Сьюзі Снайдер.

СШАКитайядерна зброяБританія

Останні матеріали

Трамп, Епштейн і жінка з орбіти Ґейтса. Що приховує постать Мелані Вокер – Wall Street Journal
Політика
Трамп, Епштейн і жінка з орбіти Ґейтса. Що приховує постать Мелані Вокер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 червня 2026, 16:49
Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Політика
Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Переклад iPress – 09 червня 2026, 12:10
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 червня 2026, 23:18
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Політика
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Переклад iPress – 08 червня 2026, 15:14
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Політика
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Переклад iPress – 08 червня 2026, 12:23
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2026, 08:39
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 червня 2026, 15:55
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Чому Трамп зрадив Україну? Частини 3 і 4 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 05 червня 2026, 11:42
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється