Світові витрати на ядерну зброю зросли до рекордних $119 млрд – Reuters

США витратили більше, ніж усі інші країни разом узяті, SIPRI попереджає про початок нових перегонів озброєнь.

Витрати дев'яти ядерних держав на ядерну зброю у 2025 році зросли майже на п'яту частину, до $119 млрд.

Про це йдеться у звіті Міжнародної кампанії за відмову від ядерної зброї, опублікованому у вівторок, пише Reuters.

США витратили $69,2 млрд, що більше, ніж усі інші ядерні держави разом узяті, та на $12,4 млрд більше, ніж у 2024 році. Після США йде Китай із $13,5 млрд, далі Велика Британія з $12,6 млрд та росія з $9,5 млрд. За останні п'ять років дев'ять ядерних держав сукупно витратили на арсенали понад $470 млрд, а витрати США лише за десятиліття з 2025 по 2034 рік прогнозуються на рівні близько трильйона доларів.

"Насуваються нові перегони ядерних озброєнь", – застерігають дослідники. Стокгольмський інститут досліджень проблем миру також попередив, що ядерні держави відкидають на другий план зобов'язання щодо роззброєння на користь модернізації арсеналів. За оцінками SIPRI, загальна кількість боєголовок зменшується, однак кількість тих, що доступні для потенційного використання, зросла до 9 745. На США та росію припадає близько 83% світових запасів, Китай розширює арсенал швидше за будь-яку іншу країну.

"Замість того, щоб забезпечувати допомогу чи медичне обслуговування своїм громадянам, держави інвестують в арсенал, який самі знають, що не можуть застосувати без вчинення воєнного злочину", – зазначила співавторка звіту ICAN Сьюзі Снайдер.