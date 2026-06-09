Туск закликав не виключати Польщу з переговорів про майбутнє України

Туск анонсує "п'ятірку" і відмовляється грати за чужими правилами.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава не вважатиме для себе обов'язковими жодні рішення щодо майбутнього України, ухвалені без участі Польщі.

Таку заяву він зробив після зустрічі Зеленського з лідерами Є3 у Лондоні.

"Я сказав, що з точки зору Польщі жодні домовленості, в яких Польща не бере участі, не будуть нами поважатися, тобто не будуть для нас обов'язковими", – наголосив Туск, зазначивши, що обговорив це з канцлером Мерцом і підкреслив, що Польща є "абсолютно необхідною ланкою" для серйозних розмов про майбутнє України.

Туск також повідомив, що провів розмову з прем'єром Італії Джорджею Мелоні, яка "не в захваті" від формату Є3. У зв'язку з цим він анонсував найближчим часом зустріч у форматі "п'ятірки", до якої доєднаються Польща та Італія. Польський прем'єр пояснив дилему розширення формату відверто: "Коли є трійка, то ми злі й італійці злі. Коли є п'ятірка, то іспанці кажуть: ми теж велика країна. Коли збираємося як 27, дуже важко досягти швидкого рішення".

Водночас Туск закликав обережно ставитися до ідей швидкого діалогу з путіним і наголосив на єдності Європи. "Має бути цілком зрозуміло, що ніхто в Європі не буде виступати арбітром між росією та Україною. У цій війні ми на боці України. Україна не може програти цю війну, а росія не може її виграти", – підкреслив він.