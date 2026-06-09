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Зеленський зробив низку заяв у Таллінні: листи Трампу і путіну, роль Європи і відповідь росії

09 червня 2026, 19:01
Зеленський зробив низку заяв у Таллінні: листи Трампу і путіну, роль Європи і відповідь росії
фото: Офіс президента
Президент розкрив, що листи Трампу та путіну дали результат, і закликав Європу бути стороною переговорів, а не посередником.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінні зробив низку важливих заяв щодо переговорного процесу, ролі Європи та подальших дій України.

Листи Трампу та путіну

Зеленський розкрив, що впродовж місяця відправив листи Трампу та путіну і отримав результати, які були потрібні. Пишучи Трампу, він прагнув змістити увагу Вашингтона з Близького Сходу до ситуації в Україні. "Я отримав результат, але не можу поділитися зараз, яким він був", – сказав президент, зазначивши, що Україна потребує значну кількість антибалістичних спроможностей.

Європа не може бути посередником

Зеленський категорично відкинув роль Європи як нейтрального медіатора у переговорах. "Європа не може бути просто медіатором, тому що Європа на нашому боці. путін і росія – агресор. Тому Європа має силу, щоб його зупинити", – наголосив він.

Щодо формату представництва Європи на переговорах президент зазначив, що це рішення самих європейців. Є3, тобто Британія, Франція та Німеччина, він назвав хорошим варіантом. "Є3 краще, ніж інші формати, які були в минулому. Нам не треба повторювати мінські угоди", – підкреслив Зеленський.

Нічого про нас без нас

Президент категорично відкинув можливість ухвалення будь-яких рішень щодо України без її участі. "Ні, ми такі перемовини без нас не приймемо, коли війна йде на нашій території, коли здебільшого йдеться про втрати України. Тому нічого про нас без нас", – підсумував він.

США Зеленський назвав бажаними учасниками переговорів у будь-якому форматі, оскільки Україна зацікавлена в гарантіях безпеки як від Європи, так і від Вашингтона.

росія відчує війну

Зеленський пообіцяв, що Україна нарощуватиме виробництво ракет і дронів до рівня, який дозволить повноцінно відповідати на удари росії. "росія розуміє, що якщо буде 600 дронів і ракет на день, то вони відчують цю війну так, як відчуваємо її ми", – заявив президент.

війнаВладімір ПутінДональд ТрамппереговориЄвросоюзВолодимир Зеленський

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