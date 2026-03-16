Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times

Редакція британської впливової газети The Sunday Times критично оцінила те, як війна з Іраном змінила фокус міжнародної уваги щодо війни росії проти України. На думку редакторів видання, росія отримує вигоду від скасування нафтових санкцій, тоді як тіньові зв'язки між Кремлем та Іраном стають дедалі очевиднішими. Видання називає цю ситуацію водночас огидною але і цілком передбачуваною, з огляду на ставлення Трампа до Кремля.

Президент Зеленський має всі підстави для розпачу під час своєї поїздки європейськими столицями, де він нагадує світові, що Україна вже 12-й рік перебуває у кривавій війні з росією, пише The Sunday Times. За словами видання, він активізує зусилля для зміцнення підтримки: у п’ятницю зустрівся з президентом Макроном у Парижі саме тоді, коли виснажлива війна в його країні відходить на другий план через війну з Іраном. Київ та інші міста щодня зазнають ударів смертоносних російських ракет, тисячі людей продовжують гинути на полі бою, а мирні переговори, схоже, знову зайшли в глухий кут. Проте увага світу переключилася на інші події, наголошує The Sunday Times.

Зеленський зазначив, що, оскільки ситуація на Близькому Сході цілком зрозуміло опинилася в центрі уваги, це не йде на користь Україні.

На цьому похмурому тлі, зауважує видання, Кремль провів напрочуд вдалий тиждень. росія отримала економічну вигоду після тривалої розмови між путіним та Трампом – ще один тривожний приклад того, наскільки путін, схоже, впливає на свого американського колегу. На тлі стрімкого зростання цін на нафту Вашингтон оголосив про тимчасове пом’якшення санкцій щодо російського експорту, що стало несподіваним подарунком для виснаженої військової машини Москви.

Європейські лідери, які намагалися знекровити російську економіку, відреагували з обуренням. Саме в той момент, коли Київ благає про сталу військову та фінансову підтримку, Кремль отримуватиме додатковий дохід від тих самих ресурсів, які західна політика прагнула обмежити. Тепер у путіна з'являться додаткові кошти, щоб компенсувати щоденні втрати у своїй війні. Як зауважив сам Зеленський: "Скасування санкцій… призведе до зміцнення позицій росії. Лише оголошене пом'якшення з боку Сполучених Штатів може дати росії близько 10 мільярдів доларів на ведення війни. Це аж ніяк не сприяє миру".

Якщо цього було замало, зауважує The Sunday Times, то тіньові зв'язки між росією та Іраном стають дедалі очевиднішими. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі попередив, що "прихована рука" путіна могла спрямовувати Іран як і в тактиці, так і в озброєнні. Військові експерти припускають, що застосування Іраном дронів проти американських та британських баз могло бути запозичене у Кремля. Минулого тижня видання повідомляло, що російські технологічні компоненти були виявлені в дроні, який ударив по авіабазі Акротірі Королівських повітряних сил на Кіпрі. Американські джерела також стверджують, що Москва передає Тегерану розвіддані про перебіг війни.

Навіть Трамп визнав, що Москва могла "трохи" допомогти Ірану. Усе це підкреслює ризики підходу Трампа до Кремля. Будь-який американський президент, на думку видання, має взаємодіяти з росією, і частиною цих відносин неодмінно має бути прагнення до справедливого завершення війни в Україні. Варто вітати те, що Меланія Трамп сприяла поверненню 19 дітей в Україну. Проте тисячі інших викрадених дітей досі залишаються в неволі, і будь-яка взаємодія, наголошує британська газета, не повинна перетворюватися на угоди за рахунок України.

The Sunday Times переконане, що російський лідер залишається дестабілізуючою силою, яка майстерно використовує міжнародний хаос. Саме тому останні кілька днів були такими гнітючими. Поки Україна благає про допомогу і змушена позичати кошти заради підтримки, якої вона так гостро потребує, росія отримує вигоду – фінансову, стратегічну і дипломатичну. Думка про те, що путін зміцнює свої позиції, водночас підтримуючи злочинний режим Ірану, поки Україна бореться за виживання, є водночас огидною і гнітюче передбачуваною.

Джерело: The Sunday Times