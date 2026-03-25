Єврокомісія схвалила виділення понад 17 млрд євро на оборонні плани Чехії і Франції в межах SAFE

25 березня 2026, 19:10
Фото: з вільного доступу
Гроші спрямують на зміцнення стратегічних спроможностей країн.
Європейська комісія в межах ініціативи SAFE затвердила національні оборонні плани Чехії та Франції і відповідну пропозицію щодо надання фінансової допомоги вже подали на розгляд Ради ЄС. 
 
Про це ідеться на сайті Єврокомісії.
 
Згідно з попередніми розрахунками, Чехія зможе отримати 2,06 мільярда євро, а Франція — 15,09 мільярда євро. Ці кошти спрямують на зміцнення стратегічних спроможностей країн після підписання кредитних угод.
 
Рада ЄС має чотири тижні на ухвалення імплементаційних рішень. Після цього Єврокомісія фіналізує документи, а перші виплати очікуються вже у квітні цього року. 
 
Рада ЄС уже затвердила аналогічні плани для 16 інших держав-членів блоку. 

 

США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється