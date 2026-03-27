Хакери атакували сайт Єврокомісії та викрали внутрішні дані

За попередніми даними розслідування, зловмисникам вдалося отримати частину даних із вебсайту.

Європейська комісія підтвердила кібератаку на свою платформу Europa.eu, яка сталася 24 березня. За попередніми даними розслідування, зловмисникам вдалося отримати частину даних із вебсайту.

У відомстві запевнили, що вжили негайних заходів для стримування атаки та локалізували інцидент. Внутрішні системи Комісії не постраждали. Про можливий витік даних вже повідомили установи ЄС, яких міг зачепити інцидент.

Повний масштаб атаки ще встановлюється. У Єврокомісії зазначили, що Європа постійно стикається з кібератаками та гібридними загрозами, спрямованими проти життєво важливих служб і демократичних інституцій, і наголосили на роботі над підвищенням кіберстійкості ЄС.