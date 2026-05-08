Хакери намагалися зламати Signal віцепрезидентки Європарламенту

Є технічні докази причетності хакерів російської ФСБ.

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно повідомила про спробу злому її акаунту в месенджері Signal. За її словами, є технічні докази причетності хакерів російської ФСБ.

Про це написала Піна Пічерно в Х.

Пічерно наголосила на серйозності інциденту: Signal використовується для спілкування з політичними дисидентами, колегами-депутатами, урядовцями та конфіденційними джерелами. "Націлювання на ці канали означає спробу контролювати, залякувати і проникати в демократичну дискусію в Європі", – написала вона.

Також, за її словами, нещодавно намагалися зламати акаунт незалежного дослідника, який передав їй дані про зустрічі лобістів і представників російських та білоруських інтересів у Брюсселі.

Відповідні служби Європарламенту перевіряють гаджети віцепрезидентки. Пічерно також подала скаргу до італійських органів.

Нагадаємо, протягом останніх місяців російські хакери зламали понад 170 поштових акаунтів українських прокурорів і слідчих, а також посадовців із країн НАТО й Балкан.