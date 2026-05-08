Хакери намагалися зламати Signal віцепрезидентки Європарламенту

08 травня 2026, 16:58
Є технічні докази причетності хакерів російської ФСБ.

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно повідомила про спробу злому її акаунту в месенджері Signal. За її словами, є технічні докази причетності хакерів російської ФСБ.

Про це написала Піна Пічерно в Х.

Пічерно наголосила на серйозності інциденту: Signal використовується для спілкування з політичними дисидентами, колегами-депутатами, урядовцями та конфіденційними джерелами. "Націлювання на ці канали означає спробу контролювати, залякувати і проникати в демократичну дискусію в Європі", – написала вона.

Також, за її словами, нещодавно намагалися зламати акаунт незалежного дослідника, який передав їй дані про зустрічі лобістів і представників російських та білоруських інтересів у Брюсселі.

Відповідні служби Європарламенту перевіряють гаджети віцепрезидентки. Пічерно також подала скаргу до італійських органів.

Нагадаємо, протягом останніх місяців російські хакери зламали понад 170 поштових акаунтів українських прокурорів і слідчих, а також посадовців із країн НАТО й Балкан.

SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
