Хакери намагалися зламати Signal віцепрезидентки Європарламенту
Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно повідомила про спробу злому її акаунту в месенджері Signal. За її словами, є технічні докази причетності хакерів російської ФСБ.
Про це написала Піна Пічерно в Х.
Пічерно наголосила на серйозності інциденту: Signal використовується для спілкування з політичними дисидентами, колегами-депутатами, урядовцями та конфіденційними джерелами. "Націлювання на ці канали означає спробу контролювати, залякувати і проникати в демократичну дискусію в Європі", – написала вона.
Також, за її словами, нещодавно намагалися зламати акаунт незалежного дослідника, який передав їй дані про зустрічі лобістів і представників російських та білоруських інтересів у Брюсселі.
Відповідні служби Європарламенту перевіряють гаджети віцепрезидентки. Пічерно також подала скаргу до італійських органів.
Нагадаємо, протягом останніх місяців російські хакери зламали понад 170 поштових акаунтів українських прокурорів і слідчих, а також посадовців із країн НАТО й Балкан.