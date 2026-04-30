​Європарламент закликав ЄС прискорити створення Спецтрибуналу для керівництва рф

Європарламент 30 квітня ухвалив резолюцію, у якій наголосив на необхідності негайного створення та запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Євродепутати вважають, що керівництво рф та її союзників треба притягнути до відповідальності за злочин агресії. Документ, за який проголосували 446 парламентарів, закликає всі країни-члени ЄС максимально прискорити створення цього трибуналу.

У тексті резолюції підкреслили, що коло відповідальних осіб має бути максимально широким і включати не лише вищу політичну і військову еліту кремля, а й представників законодавчої та судової гілок влади. Зокрема, йдеться про депутатів Держдуми та суддів Конституційного суду рф, чиї рішення легітимізували агресію.

Європарламент також нагадав державам-членам про їхнє пряме зобов’язання згідно з Римським статутом затримувати й передавати Міжнародному кримінальному суду всіх осіб, на яких видані ордери на арешт, без жодних винятків для імунітетів.

Окрім правових механізмів, європарламентарі вимагають посилення економічного тиску на росію через 20-й пакет санкцій. Важливою частиною стратегії притягнення до відповідальності стало схвалення створення Міжнародної комісії з розгляду скарг. Цей орган, запуск якого заплановано на травень у Кишиневі, має забезпечити юридичну основу для виплати компенсацій цивільним жертвам за рахунок активів агресора.