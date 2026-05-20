Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна готує візит до Сербії: Вучич поговорив із Зеленським

20 травня 2026, 19:37
Україна готує візит до Сербії: Вучич поговорив із Зеленським
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Лідери обговорили двосторонні відносини, євроінтеграцію та підготовку візиту української делегації.

Президент Сербії Александар Вучич повідомив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили майбутній візит української урядової делегації до Белграда та питання євроінтеграції.

Про це він написав на Facebook-сторінці.

За словами Вучича, розмова була відкритою та конструктивною. Лідери також торкнулися розвитку двосторонніх відносин, економічної співпраці та можливого укладення угоди про вільну торгівлю.

Окремо йшлося про візит до Сербії віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції Тараса Качки, який запланований на 21 травня. Вучич назвав його важливим кроком для зміцнення співпраці між країнами.

Сторони наголосили на важливості діалогу, взаєморозуміння та пріоритеті миру і збереження людських життів.

Раніше повідомлялося, що візит президента України до Сербії цього тижня не очікується, однак до Белграда має прибути урядова делегація. 

Також у ЗМІ з’являлася інформація про можливу участь Зеленського у візиті делегації.

 
СербіяУкраїна

Останні матеріали

Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 травня 2026, 07:57
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється