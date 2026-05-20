Україна готує візит до Сербії: Вучич поговорив із Зеленським

Лідери обговорили двосторонні відносини, євроінтеграцію та підготовку візиту української делегації.

Президент Сербії Александар Вучич повідомив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили майбутній візит української урядової делегації до Белграда та питання євроінтеграції.

Про це він написав на Facebook-сторінці.

За словами Вучича, розмова була відкритою та конструктивною. Лідери також торкнулися розвитку двосторонніх відносин, економічної співпраці та можливого укладення угоди про вільну торгівлю.

Окремо йшлося про візит до Сербії віцепрем’єр-міністра з питань євроінтеграції Тараса Качки, який запланований на 21 травня. Вучич назвав його важливим кроком для зміцнення співпраці між країнами.

Сторони наголосили на важливості діалогу, взаєморозуміння та пріоритеті миру і збереження людських життів.

Раніше повідомлялося, що візит президента України до Сербії цього тижня не очікується, однак до Белграда має прибути урядова делегація.

Також у ЗМІ з’являлася інформація про можливу участь Зеленського у візиті делегації.