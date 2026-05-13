Сербія вперше проводить спільні військові навчання з НАТО

Маневри є продовженням "взаємовигідної, конкретної та прозорої співпраці" між Сербією та НАТО в межах програми "Партнерство в ім'я миру".

Сербія розпочала перші в історії спільні військові навчання з НАТО, котрі триватимуть до 23 травня.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

У маневрах беруть участь близько 600 військовослужбовців із Сербії, Італії, Румунії та Туреччини. Спостерігачі з країн НАТО, зокрема США, Великої Британії, Франції та Німеччини, контролюють перебіг навчань.

Навчання пройдуть на полігоні Боровац поряд із містом Буяновац на півдні країни. Вони мають тактичний характер, які мають на меті обмін досвідом.

Відпрацьовуються дії у миротворчих операціях: охорона баз, КПП, контроль натовпу та міські бої.

У Міноборони заявили, що це частина співпраці в межах програми "Партнерство заради миру" і що країна зберігає військовий нейтралітет.

Президент Александар Вучич раніше заявляв, що навчання мають на меті підтримку миру та стабільності.

У березні 2022 року Вучич говорив, що Сербія не вступить до НАТО, оскільки пам'ятає про бомбардування Югославії.