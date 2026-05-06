Літати "наосліп": чого навчають українських пілотів F-16 у Британії

Українські авіатори відпрацьовують польоти без GPS, готуючись до роботи в умовах активної РЕБ.

Українські пілоти, які проходять підготовку у Великій Британії для роботи на винищувачах F-16, опановують навички польотів в умовах повної відсутності супутникової навігації.

Про це повідомляє американський новинний вебсайт Business Insider.

Йдеться про тренування, спрямовані на протидію російській радіоелектронній боротьбі (РЕБ), яка активно впливає на роботу авіації, дронів і систем наведення озброєння на фронті.

Під час базового курсу під керівництвом Королівських ВПС Великої Британії українських курсантів навчають орієнтуватися без GPS, використовуючи природні орієнтири, зокрема річки, рельєф місцевості та інші візуальні маркери. Такі навички дозволяють виконувати польоти на низьких висотах навіть у складних умовах радіоелектронного придушення.

Один із українських пілотів зазначив, що в умовах України це не запасний сценарій, а щоденна реальність через інтенсивне застосування російських засобів РЕБ.

У Королівських ВПС Великої Британії наголошують, що мета навчання це сформувати базові навички перед переходом пілотів на американські винищувачі F-16 Fighting Falcon.

За даними видання, цей етап підготовки вже пройшли понад 50 українських військових. Вони відпрацьовували складні маневри, зльоти у групі та імітацію бойового застосування озброєння.

Як зазначив один із інструкторів, ці навички стануть критично важливими після переходу до бойового використання F-16. Один із курсантів додав, що тривалий час очікував на цю підготовку і тепер готовий до виконання бойових завдань.

Раніше стало відомо, що Україна отримала сучасні симулятори F-16.