Україна отримала сучасні симулятори F-16

Вони дозволяють відпрацьовувати бойові сценарії.

Україна за підтримки міжнародних партнерів отримала мобільні тренажери для підготовки пілотів винищувачів F-16.

Про це оголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, йдеться про сучасні симулятори, яких у світі існує лише кілька через високу вартість. Частина з них уже працює в Україні.

"Це можливість безперервно тренувати наших пілотів і фактично перейти на стандарти НАТО в підготовці", – зазначив Федоров.

Тренажери дають змогу відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до реальних польотів. Вони також враховують українські географічні особливості та можуть швидко переміщуватися, що підвищує безпеку в умовах атак.

Розробка виконана спеціально під потреби України. У проєкті брали участь партнери з Нідерландів, Чехії та Австрії, а також компанії-розробники.

Раніше повідомлялося, що Нідерланди передають Україні симулятори F-16 для навчання пілотів.

Минулого року 200 українських пілотів у Британії пройшли навчання на F-16.