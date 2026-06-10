США завдали ударів по Ірану після збиття вертольота Apache

Тегеран заперечує причетність і погрожує "рішучою відповіддю" у разі нових ворожих дій.

США завдали нових ударів по Ірану після того, як Трамп заявив, що іранський "Шахед" збив американський вертоліт Apache в Ормузькій протоці.

Про це заявили Сили Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі X.

"Ця операція є пропорційною відповіддю на необґрунтовану агресію Ірану", – заявило Центральне командування США.

Трамп повідомив, що обидва пілоти не постраждали, назвавши інцидент "не такою вже великою проблемою". CENTCOM підтвердив успішну евакуацію військовослужбовців через дві години після аварії, оцінивши їхній стан як стабільний.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прямо не коментував інцидент, однак заявив, що присутність іноземних військ у регіоні створює ризик випадкових інцидентів. "Щоб зменшити ризики, найкраще рішення для них – піти звідси", – написав він.

Іранські державні ЗМІ з посиланням на військове джерело повідомили, що протягом останніх 24 годин іран не проводив жодних наступальних повітряних операцій у районі Ормузької протоки. Водночас те саме джерело попередило, що у разі нових "ворожих дій" іран дасть рішучу відповідь.