В ООН заявили про рекордні втрати серед цивільних в Україні у травні

Крім того, понад 200 навчальних закладів було пошкоджено або зруйновано, а кількість постраждалих дітей зросла на 49%.

В ООН заявили, що травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільного населення України з квітня 2022 року через зростання кількості атак і жертв.

Про це повідомила постійний представник Латвії в ООН Саніта Павлюта-Десландес під час засідання.

Вона наголосила, що в першому кварталі 2026 року в Україні зафіксували 190 атак на медичні заклади, зокрема пологові будинки.

Крім того, понад 200 навчальних закладів було пошкоджено або зруйновано, а кількість постраждалих дітей зросла на 49%. За її словами, статистика за травень буде ще гіршою.

"Попередні дані свідчать, що травень став найбільш смертоносним місяцем для цивільного населення з квітня 2022 року. Серед так званих "законних цілей" росії опинилися сім'ї, які прощалися із загиблими на похороні в Сумах", – додала Саніта Павлюта-Десландес.

8 червня Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання, скликане на прохання України через черговий масований російський удар. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атака вкотре демонструє небажання росії рухатися до миру і потребу в посиленні міжнародного тиску на москву.