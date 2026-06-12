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Україна проситиме у союзників $20 млрд на Рамштайні для посилення позицій на фронті

12 червня 2026, 09:09
Україна проситиме у союзників $20 млрд на Рамштайні для посилення позицій на фронті
Кожного союзника попросять надати від $2 до $6 млрд – кошти підуть на ППО, дрони, боєприпаси та далекобійні засоби ураження.

Україна проситиме у союзників додаткові $20 млрд для посилення ударів по росії та закріплення переваги на полі бою.

Про це повідомляє Politico із посиланням на високопоставленого представника Міноборони України.

"Усі бачать, що росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування", – заявив посадовець.

Запит буде озвучено 18 червня на засіданні Контактної групи у форматі Рамштайн. Питання порушив міністр оборони Михайло Федоров під час серії зустрічей з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади. Кожного союзника попросять надати від $2 до $6 млрд. Кошти підуть на протиповітряну оборону, програму PURL, закупівлю дронів, боєприпасів, засобів РЕБ і далекого ураження та прямі закупівлі в українських оборонних компаній.

"Вікно можливостей, як правило, закривається. Якщо ми дамо росії час знову адаптуватися, ми можемо втратити єдиний реальний шанс закінчити цю війну за допомогою справжніх переговорів. А якщо росія винайде власні безпілотники середньої дальності, це буде для нас катастрофою", – попередив чиновник.

Оборонний бюджет України на 2026 рік становить 4,4 трлн гривень, $20 млрд будуть додані до цієї суми. Наразі Україна витрачає близько 40% ВВП на оборону, що є найвищим показником у світі.

Нагадаємо, Україна вже демонструє результати подібних ударів. 3 червня масштабна атака дронів спричинила кілька пожеж у Санкт-Петербурзі, а командувач Сил безпілотних систем "Мадяр" повідомив про ураження бази Кронштадт та корвету рф "Бойкий". 10 червня українські ракети "Фламінго" вдарили по заводу "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, що виготовляє компоненти для російських ракет і дронів, а того ж дня під удар потрапив Куйбишевський НПЗ у Самарі, після чого він призупинив роботу.

війнадопомога УкраїніППОРамштайнPURL

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