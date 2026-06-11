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У рф зупинився Куйбишевський НПЗ після атаки БПЛА

11 червня 2026, 09:22
У рф зупинився Куйбишевський НПЗ після атаки БПЛА
Фото: dumskaya.net
Удар дронів пошкодив обладнання та спричинив пожежі на підприємстві.

Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі повністю припинив переробку нафти після атаки безпілотників у ніч на 10 червня. 

За даними агенції Reuters, удар пошкодив ключове обладнання підприємства.

Російський Куйбишевський НПЗ, що належить компанії "Роснефть", повністю зупинив роботу після атаки безпілотників.

За інформацією співрозмовників агентства, підприємство зупинило обидві установки первинної переробки нафти – CDU-4 та CDU-5. Кожна з них має потужність близько 73 тисяч барелів на добу.

Джерела стверджують, що внаслідок удару було пошкоджено виробниче обладнання, після чого на території заводу спалахнули пожежі. Через завдані руйнування підприємство наразі не може продовжувати роботу.

Куйбишевський НПЗ є одним із ключових нафтопереробних підприємств Самарської області та забезпечує виробництво пального, зокрема для потреб російського військового сектору.

За даними джерел видання, у 2024 році завод переробив 4,7 млн тонн нафти. За цей період підприємство випустило близько 800 тисяч тонн бензину, 1,4 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн мазуту.

Атака стала черговим ударом по російській нафтопереробній інфраструктурі, яка останніми місяцями регулярно потрапляє під удари безпілотників.

Крім того, 10 червня Сили оборони вразили завод у Чебоксарах і НПЗ у рф.

 

РосіявійнаНПЗ

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