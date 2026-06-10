Греція прискорює депортації мігрантів і готує "центри повернення" поза ЄС

Афіни вже провели консультації з двома африканськими країнами щодо розміщення центрів повернення.

Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Депортація до "центрів повернення" стане можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що Греція вже провела консультації з двома африканськими країнами, не уточнивши, з якими саме. Перші такі центри можуть запрацювати у 2027 році.

Греція є головним пунктом в'їзду мігрантів до Європи. Після кризи 2015–2016 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки перетнули кордон, кількість прибулих зменшилася, однак на островах Крит та Гавдос за останні роки різко зросла кількість човнів з мігрантами з Лівії.

Минулого тижня законодавці та уряди ЄС домовилися про нові правила, що дозволяють відправляти мігрантів до центрів у третіх країнах, однак це викликало різку критику правозахисних організацій. Нові правила ще мають бути схвалені Радою ЄС та Європейським парламентом.