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200 українських пілотів у Британії пройшли навчання на F-16

02 січня 2025, 16:14
200 українських пілотів у Британії пройшли навчання на F-16
Defensie.nl
Вони пройшли і додаткову мовну підготовку.

У Великій Британії 200 українських льотчиків пройшли базову льотну, а також наземну і мовну підготовки перед польотами на винищувачах F-16.

Про це посольство Великої Британії в Україні написало на Facebook-сторінці.

"200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16", - йдеться в дописі.

Інструктори Королівських ВПС навчали українських пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах і польоту у складних формуваннях.

Також місяць тому ми писали, що Норвегія профінансує навчання українських пілотів F-16 у Португалії.

 

F-16війна в Україні

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