МАГАТЕ зафіксувало різке зростання військової активності біля українських АЕС

ЗАЕС тричі втрачала зовнішнє живлення за два тижні.

МАГАТЕ заявило про посилення військової активності поблизу всіх українських атомних електростанцій, а також окупованої росіянами ЗАЕС.

Про це агентство повідомило на своєму сайті.

Протягом останніх двох тижнів команди МАГАТЕ зафіксували понад 100 безпілотників у межах зон спостереження навколо об'єктів, деякі наближалися на відстань до 2 км. На Рівненській АЕС команда була змушена укриватися 3 червня, а на Чорнобильському майданчику неодноразово чули стрілянину у відповідь на виявлення дронів.

На ЗАЕС 30 травня безпілотник вдарив по турбінній залі шостого енергоблоку. Фахівці зафіксували отвір у стіні та локальне ураження металевого облицювання. "Це перший випадок з квітня 2024 року, коли військова активність безпосередньо вплинула на майданчик ЗАЕС", – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Лише за останні два тижні станція тричі втрачала зовнішнє живлення, а 5 червня відключення тривало 15 годин, ставши одним із найдовших за всю війну. Загалом це вже 18-те відключення зовнішнього живлення ЗАЕС з початку повномасштабного вторгнення.

7 червня безпілотник влучив у централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобиля, за кількасот метрів від місця зберігання контейнерів із паливом. Рівні радіації залишилися в нормі, однак Гроссі назвав атаку "надзвичайно небезпечною". Невідомо, коли сховище зможе знову приймати відпрацьоване паливо з діючих АЕС України.

Наразі команда МАГАТЕ спостерігає за розмінуванням для термінового ремонту лінії електропостачання ЗАЕС. рф та Україна погодили тимчасове локалізоване припинення вогню, що дозволило розпочати ремонтні роботи.