Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МАГАТЕ зафіксувало різке зростання військової активності біля українських АЕС

10 червня 2026, 13:54
МАГАТЕ зафіксувало різке зростання військової активності біля українських АЕС
Фото: dpa
ЗАЕС тричі втрачала зовнішнє живлення за два тижні.

МАГАТЕ заявило про посилення військової активності поблизу всіх українських атомних електростанцій, а також окупованої росіянами ЗАЕС.

Про це агентство повідомило на своєму сайті.

Протягом останніх двох тижнів команди МАГАТЕ зафіксували понад 100 безпілотників у межах зон спостереження навколо об'єктів, деякі наближалися на відстань до 2 км. На Рівненській АЕС команда була змушена укриватися 3 червня, а на Чорнобильському майданчику неодноразово чули стрілянину у відповідь на виявлення дронів.

На ЗАЕС 30 травня безпілотник вдарив по турбінній залі шостого енергоблоку. Фахівці зафіксували отвір у стіні та локальне ураження металевого облицювання. "Це перший випадок з квітня 2024 року, коли військова активність безпосередньо вплинула на майданчик ЗАЕС", – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Лише за останні два тижні станція тричі втрачала зовнішнє живлення, а 5 червня відключення тривало 15 годин, ставши одним із найдовших за всю війну. Загалом це вже 18-те відключення зовнішнього живлення ЗАЕС з початку повномасштабного вторгнення.

7 червня безпілотник влучив у централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобиля, за кількасот метрів від місця зберігання контейнерів із паливом. Рівні радіації залишилися в нормі, однак Гроссі назвав атаку "надзвичайно небезпечною". Невідомо, коли сховище зможе знову приймати відпрацьоване паливо з діючих АЕС України.

Наразі команда МАГАТЕ спостерігає за розмінуванням для термінового ремонту лінії електропостачання ЗАЕС. рф та Україна погодили тимчасове локалізоване припинення вогню, що дозволило розпочати ремонтні роботи.

АЕСМАГАТЕЗАЕСРафаель Гроссі

Останні матеріали

Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Європа, що розвивається, стала історією успіху ЄС. Її наступний прорив може початися з українських оборонних технологій – Тімоті Еш
Переклад iPress – 10 червня 2026, 13:41
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Технології
FP-7 та інституційна історія протиракетної оборони. Чи може українська Freya стати вигідною альтернативою Patriot? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 червня 2026, 11:05
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Політика
Коли росія програє. Завершення війни стане початком перегонів за збереження миру й перетворення континенту – Максим Безносюк і Вільям Діксон
Переклад iPress – 10 червня 2026, 09:22
Трамп, Епштейн і жінка з орбіти Ґейтса. Що приховує постать Мелані Вокер – Wall Street Journal
Політика
Трамп, Епштейн і жінка з орбіти Ґейтса. Що приховує постать Мелані Вокер – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 червня 2026, 16:49
Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Політика
Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Переклад iPress – 09 червня 2026, 12:10
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 червня 2026, 23:18
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Політика
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Переклад iPress – 08 червня 2026, 15:14
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Політика
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Переклад iPress – 08 червня 2026, 12:23
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється