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Сили оборони уразили порт Маріуполя: знищено логістику окупантів

10 червня 2026, 12:18
Сили оборони уразили порт Маріуполя: знищено логістику окупантів
Фото:Facebook
Уражено підсанкційний суховантаж, електропідстанції, паливні ємності та радіолокаційне обладнання.

Сили оборони завдали ударів по морському торговельному порту в тимчасово окупованому Маріуполі, який росіяни використовують для військової логістики та незаконного вивезення краденого зерна, металу та вугілля.

Про це повідомили в Силах безпілотних систем.

Операцію провели спільно бійці першого корпусу Національної гвардії України, Центру спеціальних операцій "А" СБУ та Сили безпілотних систем. Завдяки успішним діям вдалося повністю знеструмити порт, знищити важливі об'єкти окупантів та суттєво ускладнити їхню логістику.

У порту уражено підсанкційний суховантаж Lady Augusta, електропідстанції, ємності з паливно-мастильними матеріалами, башту управління, ремонтну інфраструктуру, об'єкти портової логістики та радіолокаційне обладнання.

СБУМаріупольросія окупанти

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