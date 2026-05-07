07 травня 2026, 10:08
Під санкційним тиском: за російську частку в сербському НПЗ запропонували €2 млрд
На тлі вимог США щодо виходу російських компаній із NIS з’явилася нова пропозиція викупу частки двох компаній рф.

Нещодавно створена сербська фірма Senator запропонувала російським компаніям "Газпром нафта" та "Газпром" 2 млрд євро за їхню сукупну частку в компанії NIS – операторі єдиного нафтопереробного заводу Сербії.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на власника компанії Ранко Мімовича.

Йдеться про придбання 56,1% акцій NIS, які належать російським компаніям. Пропозиція Senator стала несподіваним конкурентом для угорської MOL, яка також претендує на контрольний пакет сербської нафтової компанії.

NIS перебуває під санкціями США з жовтня минулого року в межах обмежень проти російського енергетичного сектору через війну росії проти України. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) вимагає, щоб російські акціонери вийшли з капіталу компанії.

У "Газпром нафта" підтвердили, що готують продаж своєї частки угорській MOL та не ведуть інших переговорів щодо активу.

Водночас компанія Senator заявила, що ще 30 жовтня звернулася до OFAC за ліцензією на придбання контрольного пакета NIS, а через кілька днів повідомила про свої наміри "Газпром нафта". За даними OFAC, запит компанії наразі перебуває на розгляді.

Структура власності NIS наразі виглядає так: «Газпром нефть» володіє 44,9% акцій, "Газпром"  – 11,3%, уряд Сербії – 29,9%. Решта акцій належить міноритарним акціонерам та працівникам компанії.

За даними агенвиданняції, 19 січня MOL уже підписала угоду про купівлю російської частки в NIS. OFAC встановив дедлайн до 22 травня для завершення угоди, тоді як сербська влада також планує збільшити власну частку в компанії ще на 5%.

 
