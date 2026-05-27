27 травня 2026, 14:54
У Литві розслідують масштабний витік даних із можливим російським слідом
Фото: з вільного доступу
Генеральна прокуратура встановила, що витік стався переважно з реєстрів нерухомості та юридичних осіб.

Литовська влада перебуває в стані підвищеної готовності до кібератак після масштабного витоку даних, що охопив понад 600 тисяч записів з національних реєстрів.

Про це повідомляє Euronews.

Генеральна прокуратура встановила, що витік стався переважно з реєстрів нерухомості та юридичних осіб – доступ до них отримали за допомогою облікових даних установ, уповноважених працювати з цими базами. Прокуратура заявила про підозру в причетності іноземної держави. Хоча влада утрималася від конкретних звинувачень, опозиційний політик Лауринас Кащюнас написав у соцмережах, що крадіжку вважають операцією російської розвідки.

Кащюнас також застеріг: серед викрадених даних можуть бути адреси офіцерів розвідки, військовослужбовців, дипломатів та політиків, що потенційно дозволить зловмисникам стежити за ними або чинити тиск.

Реакція влади

Після інциденту керівник державного підприємства "Центр реєстрів" Адріюс Юсас пішов у відставку. Влада негайно вжила додаткових заходів кібербезпеки – заблокувала підозрілі облікові записи та обмежила доступ до реєстрів з вимогою оновлення паролів.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав інцидент неприйнятним і розкритикував затримку з публічним оголошенням про витік, зазначивши, що жодної заборони з боку Генпрокуратури на розголошення не було.

"Це питання національної безпеки. Те, що сталося – неприйнятно, це не має повторитися у майбутньому", –заявив президент, додавши, що інцидент обговорювався на засіданні Державної ради оборони.

Науседа також визнав системну проблему: "Неправильно, що ми іноді любимо вказувати на Литву як одну з передових держав у сфері кібербезпеки, а тепер маємо такий скандал". За його словами, наразі немає інформації про випадки зловмисного використання викрадених даних, однак це не виключено в майбутньому.

