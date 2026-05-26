Reuters: росія глушить GPS на сотні кілометрів углиб Європи

Литва попереджає про системні загрози для зв’язку та навігації в регіоні.

Даріус Кулєсіу, заступник голови Ради Служби регулювання зв’язку Литовської Республіки повідомив 26 травня, що росія може підробляти GPS-сигнали на відстані до 450 км углиб Європи з території свого Калінінградського ексклаву завдяки суттєво розширеним можливостям.

Після вторгнення в Україну у 2022 році європейські країни неодноразово звинувачували росію в електронному втручанні, однак уряд путіна це заперечує, пояснюючи такі заяви західними "кампаніями з дискредитації".

Він додав, що росія значно збільшила кількість антен для GPS-"спуфінгу" – передавання фальшивих сигналів, які збивають з пантелику системи визначення місцезнаходження, – з трьох на початку 2025 року до 36 зараз.

За його словами, ці антени розміщені в Калінінградському регіоні, який розташований між країнами НАТО,Литвою та Польщею, на узбережжі Балтійського моря.

"Поодинокі перешкоди почалися ще під час саміту НАТО у Вільнюсі 2023 року. Тепер вони розбудували інфраструктуру, і втручання стало системним, постійним і безперервною російською провокацією проти європейської безпеки", – заявив Кулєсіу.

Карта литовського регулятора показує, що фальсифікація сигналів GPS з боку росії може охоплювати Естонію, Латвію та Литву, більшу частину Польщі, а також частини Фінляндії, Швеції та Білорусі, включно з акваторією Балтійського моря.

Кулєсіу також зазначив, що мобільні мережі Литви поблизу Калінінграда працюють із погіршеною якістю через перешкоди на окремих частотах, причому збої посилюються під час українських атак дронів на росію.