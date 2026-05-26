26 травня 2026, 14:07
У Бельгії внаслідок зіткнення поїзда зі шкільним автобусом загинули діти
Також серед жертв двоє дорослих.
У Бельгії поїзд врізався у шкільний мікроавтобус. Місцеві ЗМІ повідомляють про постраждалих та загиблих.
 
Про це повідомляє CBSNews.
 
У момент аварії на залізничному переїзді в автобусі, крім водія, були семеро дітей і вчитель.
 
"З глибоким потрясінням я дізнався про трагічну аварію в Буггенхауті, де шкільний автобус зіткнувся з поїздом. Мої думки з постраждалими та їхніми близькими. Бажаю постраждалим сил", – зазначив міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Кінтен.
 
Представник бельгійського оператора залізничної мережі Фредерік Сакре заявив, що "удар був надзвичайно сильним", і назвав кількість жертв "драматичною".
 
"Це сталося приблизно о 8:08 ранку, коли мікроавтобус зіткнувся з поїздом, який мав зупинитися на наступній станції, розташованій приблизно за кілометр звідси", – розповів він.
 
Місцеві ЗМІ пояснили, що мікроавтобус виїхав з вулиці, паралельної до залізничної колії, і повернув ліворуч, перетинаючи колії. Як саме сталася аварія, поки що не відомо, адже шлагбаум на переїзді був опущений.
 
"На відеозаписах видно, що шлагбауми були опущені, а світлофори показували червоне світло. Як саме тоді могла статися аварія, ми не знаємо. Це має з'ясувати поліція та прокуратура", – зазначив представник бельгійського залізничного оператора Infrabel Томас Бекен.
 
У поліції повідомили, що можуть надати подробиці про жертв, оскільки сім'ї тих, хто був у мікроавтобусі, мають бути поінформовані першими.

 

