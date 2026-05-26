У Бельгії внаслідок зіткнення поїзда зі шкільним автобусом загинули діти

У Бельгії поїзд врізався у шкільний мікроавтобус. Місцеві ЗМІ повідомляють про постраждалих та загиблих.

У момент аварії на залізничному переїзді в автобусі, крім водія, були семеро дітей і вчитель.

"З глибоким потрясінням я дізнався про трагічну аварію в Буггенхауті, де шкільний автобус зіткнувся з поїздом. Мої думки з постраждалими та їхніми близькими. Бажаю постраждалим сил", – зазначив міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Кінтен.