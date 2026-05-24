У Пакистані автомобіль із вибухівкою врізався в поїзд

24 травня 2026, 17:33
Фото: Getty Images
Загинуло щонайменше 24 людини.
У Пакистані автомобіль із вибухівкою врізався в пасажирський поїзд. Відомо про щонайменше 24 загиблих.
 
Про це повідомляє Euronews.
 
Інцидент стався вранці 24 травня. Тоді поїзд рухався недалеко від міста Кветта – столиці пакистанської провінції Белуджистан. За даними джерел медіа, сильний вибух спричинив автомобіль із вибухівкою, який врізався в один із вагонів поїзда. Унаслідок нападу постраждало понад 70 людей.
 
Зазначається, що відповідальність за напад взяла на себе Армія визволення Белуджистану. Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф заявив, що засуджує напад, і додав, що "такі боягузливі акти тероризму не можуть послабити рішучість народу країни".
 
Шеррі Рехман, членкиня Сенату Пакистану та колишня посолка у США, також засудила напад і заявила, що більшість жертв були жінками та дітьми, які їхали на ісламське свято Ід аль-Фітр.
 
Армія визволення Белуджистану – сепаратистська організація сформована у 2000 році, головною метою якої є становлення державного суверенітету Белуджистану. Пакистан, Велика Британія та США оголосили організацію терористичною після низки інцидентів із вибухівками у 2006 році. Влада Пакистану стверджувала, що Армію визволення Белуджистану фінансує Індія, проте там ці звинувачення відкидали.
