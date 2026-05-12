Пакистан переховував іранські літаки від США

Іран розміщував військову авіацію на пакистанській базі після ударів США.

Пакистан таємно дозволяв Ірану розміщувати військові літаки на своїй авіабазі, щоб вберегти їх від можливих американських ударів, попри публічні заяви Ісламабада про підтримку деескалації між Тегераном і Вашингтоном.

Про це повідомляє телеканал CBS News, посилаючись на американських посадовців.

За даними журналістів, невдовзі після оголошення президентом США Дональдом Трампом припинення вогню з Іраном Тегеран перекинув частину своєї авіації на пакистанську авіабазу Нур-Хан поблизу міста Равалпінді.

Серед літаків, які нібито розмістили на базі, був іранський RC-130: розвідувальна модифікація транспортного літака Lockheed C-130 Hercules.

Водночас високопосадовець Пакистану заперечив інформацію про перебування іранської авіації на базі Нур-Хан.

"База розташована фактично в центрі міста, і приховати там велику кількість літаків було б неможливо", – заявив він.

Видання зазначає, що Пакистан намагається балансувати між США та Китаєм, не погіршуючи відносин із Пекіном, який залишається головним постачальником озброєнь для країни.

Тим часом напруженість між Вашингтоном і Тегераном зберігається. Іран висунув США умови для завершення конфлікту, серед яких скасування санкцій, виплата репарацій та визнання іранського суверенітету над Ормузькою протокою.

Трамп назвав вимоги Тегерана "абсолютно неприйнятними", не уточнивши, які саме пункти стали причиною відмови.