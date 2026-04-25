Трамп скасував переговори з Іраном у Пакистані

Президент США Дональд Трамп в останній момент скасував поїздку своїх посланців Стіва Віткоффа і Девіда Кушнера до Пакистану на переговори з Іраном.

Про це він заявив у розмові з журналісткою Fox News.

За словами Трампа, американській делегації немає сенсу здійснювати 18-годинний переліт, оскільки США мають перевагу в конфлікті з Іраном, а іранська сторона може зв'язатися з Вашингтоном у будь-який момент.

"Я сказав своїм людям, коли вони вже збиралися вилітати: "Ні, ви не будете летіти 18 годин туди. Всі козирі в нас. Вони можуть зателефонувати нам у будь-який час, але ви більше не будете здійснювати 18-годинні перельоти, щоб сидіти й розмовляти про ніщо"", – цитує Трампа Fox News.

На запитання журналіста Axios, чи означає це відновлення війни з Іраном, Трамп відповів: "Ні. Це не означає цього. Ми ще не думали про це".

Нагадаємо, напередодні CNN повідомляло, що в Ісламабаді 25–26 квітня може відбутися другий раунд переговорів між США та Іраном. Іранську делегацію мав очолити міністр закордонних справ Аббас Арагчі, який підтвердив свій виліт до Пакистану. Проте він не уточнив, чи плануються зустрічі з американцями.

Водночас журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на джерела, повідомив, що прямі переговори між США та Іраном у Пакистані можуть перенести на понеділок, 27 квітня. За його даними, зустріч між главою МЗС Ірану та представниками США може відбутися після двосторонніх переговорів Кушнера та Віткоффа з пакистанськими посередниками.