Ірак та Пакистан уклали енергетичні угоди з Іраном

Згідно з угодою, Ірак отримав безпечний прохід для двох великих танкерів для перевезення сирої нафти.

Ірак і Пакистан уклали угоди з Іраном на постачання нафти й зрідженого природного газу з Перської затоки.

Про це пише Reuters із посиланням на п’ять обізнаних джерел.

"Іран перейшов від блокування Ормузької протоки до контролю доступу до неї. Ормузька протока більше не є нейтральним транзитним маршрутом, це контрольований коридор", – сказав Клаудіо Штойер з Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

Нагадаємо, Ормузька протока є ключовим шляхом для світового експорту нафти. Вона з’єднує провідних виробників у Перській затоці, зокрема, Саудівську Аравію, Іран, Ірак та Об’єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. До початку війни на Близькому Сході через цей маршрут щодня транспортувалось близько п’ятої частини світового споживання нафти. Ірак був серед виробників, які найбільше постраждали від блокування протоки. Пакистан, зі свого боку, значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв із Перської затоки та зіткнувся зі стрімким зростанням цін на паливо.