​Нормалізація відносин із рф сигналізуватиме про слабкість – голова МЗС Бельгії

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево попередив, що нормалізація відносин із росією сигналізуватиме про слабкість.

Прево наголосив, що існує різниця між діалогом та нормалізацією.

"Сьогодні росія відмовляється від участі Європи у переговорах. Доки ситуація не зміниться, розмови про нормалізацію є сигналом слабкості та підривають європейську єдність, якої ми потребуємо зараз, як ніколи раніше", – пояснив він.

Коментарі Прево пролунали після заяви прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера про те, що європейці повинні нормалізувати відносини з кремлем і укласти угоду про завершення війни в Україні.

Водночас Прево погодився із тим, що ЄС має брати участь у переговорах щодо припинення повномасштабного вторгнення росії. На його думку, європейці повинні продовжувати чинити економічний тиск на кремль, при цьому він вважає, що санкції проти росії є неефективними без підтримки США.