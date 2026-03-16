Нормалізація відносин із рф сигналізуватиме про слабкість – голова МЗС Бельгії
16 березня 2026, 09:53
Прево наголосив, що існує різниця між діалогом та нормалізацією.
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево попередив, що нормалізація відносин із росією сигналізуватиме про слабкість.
По це йдеться в його заяві, передає Euractiv.
Прево наголосив, що існує різниця між діалогом та нормалізацією.
"Сьогодні росія відмовляється від участі Європи у переговорах. Доки ситуація не зміниться, розмови про нормалізацію є сигналом слабкості та підривають європейську єдність, якої ми потребуємо зараз, як ніколи раніше", – пояснив він.
Коментарі Прево пролунали після заяви прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера про те, що європейці повинні нормалізувати відносини з кремлем і укласти угоду про завершення війни в Україні.
Водночас Прево погодився із тим, що ЄС має брати участь у переговорах щодо припинення повномасштабного вторгнення росії. На його думку, європейці повинні продовжувати чинити економічний тиск на кремль, при цьому він вважає, що санкції проти росії є неефективними без підтримки США.