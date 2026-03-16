Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

​Нормалізація відносин із рф сигналізуватиме про слабкість – голова МЗС Бельгії

16 березня 2026, 09:53
Фото: з вільного доступу
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево попередив, що нормалізація відносин із росією сигналізуватиме про слабкість.
 
По це йдеться в його заяві, передає Euractiv.
 
Прево наголосив, що існує різниця між діалогом та нормалізацією.
 
"Сьогодні росія відмовляється від участі Європи у переговорах. Доки ситуація не зміниться, розмови про нормалізацію є сигналом слабкості та підривають європейську єдність, якої ми потребуємо зараз, як ніколи раніше", – пояснив він.
 
Коментарі Прево пролунали після заяви прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера про те, що європейці повинні нормалізувати відносини з кремлем і укласти угоду про завершення війни в Україні.
 
Водночас Прево погодився із тим, що ЄС має брати участь у переговорах щодо припинення повномасштабного вторгнення росії. На його думку, європейці повинні продовжувати чинити економічний тиск на кремль, при цьому він вважає, що санкції проти росії є неефективними без підтримки США.
 
 

 

Бельгіявійна в Україніросія окупанти

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється