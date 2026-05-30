Польща закликала НАТО не ігнорувати погрози кремля після удару по Румунії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав союзників по НАТО та ЄС серйозно ставитися до заяв російських посадовців – навіть якщо вони здаються звичайною провокацією.

Про це він написав у мережі Х 30 травня, коментуючи слова заступника голови Ради безпеки росії Дмітрія Мєдведєва.

"Польща, країни Балтії, тепер Румунія. Все більше й більше російських провокацій. Усі в НАТО повинні нарешті почати сприймати ці факти та слова серйозно", – написав Туск.

Приводом для реакції польського прем'єра стала публікація Мєдведєва в Telegram із коментарем щодо російського дрона, який влучив у житловий будинок у румунському Галаці. Колишній президент росії звинуватив Європу у підтримці України та відверто погрозив новими подібними інцидентами. "Їм краще звикнути до цього. Це не буде востаннє. Триває війна! І громадяни країн ЄС не повинні засинати, сподіваючись на спокійні ночі. Особливо поблизу заводів з виробництва дронів", – написав він.

Туск наголосив: саме тому, що Мєдведєв є ретранслятором думок кремля, його слова слід розцінювати не як істерику, а як пряме попередження – росія не зупиниться, якщо її не зупинити.