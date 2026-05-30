Трамп сумнівається, чи здатний Венс стати його наступником – NYT

30 травня 2026, 21:05
Трамп регулярно проводить неформальні "фокус-групи", запитуючи, чи є у Венса все необхідне для того, щоб очолити рух MAGA після нього.

Президент США Дональд Трамп дедалі частіше ставить під сумнів здатність віцепрезидента Джей Ді Венса стати кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, Трамп у приватних розмовах із помічниками та союзниками регулярно проводить неформальні "фокус-групи", запитуючи, чи є у Венса все необхідне для того, щоб очолити рух MAGA після нього. На це питання сам Трамп зазвичай відповідає, що "не так уже й упевнений".

Серед конкретних претензій те, що Венс ніколи не вигравав вибори без підтримки Трампа, бере забагато відпусток, а на початку іранської кампанії висловлював сумніви щодо рішення президента. Трамп також фіксує моменти, коли віцепрезидент виглядав ніяково публічно, і критикує його звичку гортати соцмережі на нарадах та публічно сперечатися з критиками в інтернеті. Глава апарату адміністрації Сьюзі Вайлз навіть порадила Венсу зробити паузу в соцмережах.

Водночас Трамп не відмовляється від Венса: залучає його до ключових рішень і доручає вести партійну боротьбу від свого імені. Минулого літа він казав, що саме Венс із "найбільшою ймовірністю" стане його політичним наступником. Але вже в серпні додав, що до виборчого списку може потрапити й держсекретар Марко Рубіо.

Саме Рубіо дедалі частіше розглядається як альтернатива. Він проводить із Трампом більше часу, ніж Венс, регулярно подорожує з президентом на борту Air Force One і зблизився з ним під час вихідних у Флориді. На травневій вечері в Рожевому саду Трамп прямо запитав гостей, хто кращий – Венс чи Рубіо, давши зрозуміти, що не підтримує жодного. "Хто б не отримав цю посаду, він буде дуже важливою фігурою. А якщо попадеться не та людина, то буде катастрофа", – сказав він в інтерв'ю Fortune. Венс у цей момент спостерігав із задньої частини кімнати.

