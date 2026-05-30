Американські гуманоїдні роботи вперше проходять випробування на фронті в Україні

30 травня 2026, 18:58
Україна стала природним дебютом для технології.

Американська компанія Foundation Future Industries випробовує своїх людиноподібних роботів безпосередньо на передовій в Україні – у реальних бойових умовах. Це перший відомий випадок застосування гуманоїдних роботів у зоні активних бойових дій.

Про це повідомляє CNBC.

Стартап із Сан-Франциско пов'язаний із родиною президента США: Ерік Трамп, другий син Дональда Трампа, є головним радником зі стратегії компанії, а до цього був її інвестором.

На початку року Foundation відправила в Україну двох роботів Phantom MK-1 для пілотної демонстрації. Випробування проводилися за підтримки уряду США спільно з українськими офіційними особами і були зосереджені на логістичних завданнях у небезпечних районах, зокрема на доставці вантажів, що традиційно наражає солдатів на смертельний ризик.

Поточна модель MK-1 має обмежені характеристики: несе лише близько 20 кг корисного навантаження, не є водонепроникною та має недостатній ресурс автономної роботи для масового розгортання. Проте цього року компанія планує відправити в Україну вдосконалену модель Phantom 2 – з "надлюдськими здібностями" та вдвічі більшою вантажопідйомністю.

Гендиректор компанії Санкает Патхак розраховує збільшити виробництво до тисяч одиниць цього року і розпочати випробування на передовій за участю військ США протягом наступних 18 місяців. Стартап уже отримав державні контракти на дослідження на загальну суму 24 млн доларів від армії, флоту та військово-повітряних сил США.

Україна стала природним дебютом для технології: війна вже перетворила країну на найбільший у світі полігон для випробування робототехніки та штучного інтелекту в бойових умовах.

Україна дедалі частіше використовує роботизовані технології на полі бою. Завдяки наземним дронам та безпілотникам ЗСУ вже вдається штурмувати позиції та захоплювати полонених без жодного пострілу з боку піхоти.

Наземні дрони вже стали повсякденним інструментом для штурмовиків. Один такий робот із кулеметом зміг стримувати наступ росіян протягом 45 днів.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив масштабність процесу, заявивши, що лише за останні три місяці роботи та дрони виконали понад 22 000 місій.

Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
Як перемогти путіна. Не робіть нічого зайвого – просто тримайтеся – Тімоті Ґартон Еш
