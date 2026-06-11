Україна готує нову зброю проти реактивних "Шахедів" – ЗМІ

Виробники прискорюють розробку у відповідь на реактивні "Герані" росії, які досягають понад 320 км/год.

Українські виробники дронів-перехоплювачів прискорюють розробку нових моделей у відповідь на появу реактивних версій російських "Гераней".

Про це повідомляє Business Insider.

Компанія Wild Hornets минулого місяця випробувала новий Sting 2, призначений для протидії реактивним "Гераням-4" та "Гераням-5". Нова модель вже застосовувалася в бойових умовах і незабаром буде готова до масового виробництва. Чинний Sting розвиває максимальну швидкість 280 км/год, тоді як реактивні дрони росії можуть досягати понад 320 км/год. Представник компанії зазначив, що досвідчені пілоти все ще можуть перехоплювати реактивні дрони, однак це значно складніше.

Компанія Skyfall, розробник перехоплювача P1-Sun, планує збільшити його швидкість з 300 км/год до понад 400 км/год. Перехоплювач наступного покоління P1-Sun Long використовує ШІ для виявлення дронів на відстані близько 800 метрів, допомагаючи оператору навіть коли ціль не видно. Skyfall також розробляє автономну версію, де пілоту достатньо лише натиснути кнопку для запуску місії, що дозволить одночасно контролювати кілька перехоплювачів.

Росія своєю чергою все частіше відправляє дрони, керовані операторами в режимі реального часу, замість автономних апаратів. Це дозволяє уникати перехоплення та полювати на рухомі цілі. Гендиректор платформи Brave1 Андрій Гриценюко зазначив, що українські компанії відповідають інтеграцією ШІ для передбачення траєкторій ворожих дронів. Wild Hornets при цьому наголошує, що остаточне рішення про перехоплення завжди залишається за людиною.