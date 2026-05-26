Верховний лідер Ірану пригрозив США новими проблемами у Перській затоці

У Тегерані заявили, що американські бази в регіоні більше не будуть у безпеці.

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування "нового порядку" на Близькому Сході та у світі.

"Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу", – заявив він.

Також іранський лідер різко висловився щодо Ізраїлю. За словами Хаменеї, Ізраїль та його керівництво "наближаються до фінальних стадій свого жалюгідного існування".