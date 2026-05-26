Верховний лідер Ірану пригрозив США новими проблемами у Перській затоці

26 травня 2026, 14:33
Фото: DW
У Тегерані заявили, що американські бази в регіоні більше не будуть у безпеці.

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування "нового порядку" на Близькому Сході та у світі.
 
"Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу", – заявив він.
 
Також іранський лідер різко висловився щодо Ізраїлю. За словами Хаменеї, Ізраїль та його керівництво "наближаються до фінальних стадій свого жалюгідного існування".
 
CNN зазначає, що минуло вже понад десять тижнів із моменту, коли Моджтабу Хаменеї оголосили новим верховним лідером Ірану після загибелі його батька Алі Хаменеї. Водночас іранці досі не бачили його публічних виступів – він обмежується лише письмовими зверненнями.
 
Напередодні Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про нові удари по об’єктах на півдні Ірану. Американська сторона назвала ці дії самообороною. Речник CENTCOM Тім Хокінс заявив, що серед цілей були ракетні установки та іранські катери, які нібито намагалися встановити міни.

 

