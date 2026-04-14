Бельгія і Іспанія виділять Україні по €1 млрд

Бельгія також передасть додаткові винищувачі F-16.

Цьогоріч Іспанія виділяє €1 млрд на підтримку України. Таку ж суму для допомоги ЗСУ виділила Бельгія.

"Провів розмови з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес. Синхронізували ключові напрями співпраці – посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та "чеської ініціативи" для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження", – повідомив міністр Федоров.

За словами міністра, Україна погодилась протестувати у бойових умова іспанські безпілотники. Також Україна прагне налагодити співпрацю з іспанськими компаніями.