Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Бельгія і Іспанія виділять Україні по €1 млрд

14 квітня 2026, 08:06
Бельгія і Іспанія виділять Україні по €1 млрд
Фото: Укрінформ
Бельгія також передасть додаткові винищувачі F-16.

Цьогоріч Іспанія виділяє €1 млрд на підтримку України. Таку ж суму для допомоги ЗСУ виділила Бельгія.

"Провів розмови з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес. Синхронізували ключові напрями співпраці – посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та "чеської ініціативи" для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження", – повідомив міністр Федоров.

За словами міністра, Україна погодилась протестувати у бойових умова іспанські безпілотники. Також Україна прагне налагодити співпрацю з іспанськими компаніями.

ІспаніяБельгіяЗСУМихайло Федоровдопомога УкраїніF-16

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється