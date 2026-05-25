США прагнуть угоди з Іраном, але готові до альтернатив – Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон надасть дипломатії всі можливості для досягнення угоди з Іраном, однак у разі провалу переговорів розглядатиме й інші варіанти дій.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Виступаючи перед журналістами в Нью-Делі, Рубіо наголосив, що США прагнуть досягти "хорошої угоди", яка враховуватиме ключові інтереси Вашингтона.
"США нададуть дипломатії всі можливості для успіху, перш ніж розглядати альтернативні варіанти", – сказав він.
За словами держсекретаря, Вашингтон розраховує або на укладення вигідної домовленості, або на необхідність діяти іншим шляхом.
Він також зазначив, що на столі є досить серйозна пропозиція, яка передбачає обмежені в часі переговори щодо ядерної програми Ірану та пов’язаних питань.
Рубіо висловив сподівання, що сторонам вдасться досягти прогресу в межах дипломатичного процесу.
Раніше Трамп дав Ірану тиждень на угоду.