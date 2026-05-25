США прагнуть угоди з Іраном, але готові до альтернатив – Рубіо

Вашингтон заявляє про готовність до дипломатії, однак не виключає інших інструментів впливу у разі провалу переговорів.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон надасть дипломатії всі можливості для досягнення угоди з Іраном, однак у разі провалу переговорів розглядатиме й інші варіанти дій.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Виступаючи перед журналістами в Нью-Делі, Рубіо наголосив, що США прагнуть досягти "хорошої угоди", яка враховуватиме ключові інтереси Вашингтона.

"США нададуть дипломатії всі можливості для успіху, перш ніж розглядати альтернативні варіанти", – сказав він.

За словами держсекретаря, Вашингтон розраховує або на укладення вигідної домовленості, або на необхідність діяти іншим шляхом.

Він також зазначив, що на столі є досить серйозна пропозиція, яка передбачає обмежені в часі переговори щодо ядерної програми Ірану та пов’язаних питань.

Рубіо висловив сподівання, що сторонам вдасться досягти прогресу в межах дипломатичного процесу.

Раніше Трамп дав Ірану тиждень на угоду.