24 травня 2026, 12:56
Іран запропонував створити ісламський аналог НАТО
Фото: DW
Тегеран обіцяє новому блоку статус "великої світової держави".

Іран закликав об'єднати 57 мусульманських країн у військово-політичний блок за зразком Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Newsweek.

Ініціатором виступив спеціальний помічник міністра внутрішніх справ Ірану Мохаммад-Хасан Намі. За його словами, новий блок об'єднає держави – члени Організації ісламського співробітництва і стане противагою західним альянсам.
 
Намі стверджує, що об'єднані мусульманські країни мають для цього достатній потенціал: великі запаси енергоносіїв, значний економічний ресурс і контроль над ключовими торговельними маршрутами. Саме ці чинники, на його думку, дозволять новому об'єднанню стати "великою світовою державою".
 
Утім, аналітики вказують на глибокі внутрішні суперечності в ісламському світі, які роблять подібний проєкт практично нездійсненним. Між потенційними членами тривають давні конфлікти: шиїтсько-суннітське протистояння, геополітичне суперництво між Іраном, Туреччиною та Саудівською Аравією, а також принципові розбіжності у зовнішньополітичних орієнтирах. Частина держав, які мали б увійти до блоку, підтримує тісні відносини із Заходом і навряд чи погодиться на антизахідний вектор.
